Giordana Angi annuncia il nuovo singolo con Loredana Bertè (Di martedì 20 aprile 2021) La cantante vincitrice di Amici riparte in grande dopo il lungo stop Giordana Angi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album. La vincitrice dell’edizione del 2018 di Amici, il programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 20 aprile 2021) La cantante vincitrice di Amici riparte in grande dopo il lungo stophato l’uscita del suoalbum. La vincitrice dell’edizione del 2018 di Amici, il programma… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

imnenji : RT @lamiagentelosa: E comunque Briga si conferma definitivamente come capo del fanclub dei sottoni di Giordana Angi - SMSNEWSOFFICIAL : @GiordanaAngi annuncia l’uscita del suo nuovo album “MI MUOVO”, disponibile dal prossimo 14 maggio, anticipato dal… - laurenhugme_ : RT @lamiagentelosa: E comunque Briga si conferma definitivamente come capo del fanclub dei sottoni di Giordana Angi - Stef0112712927 : RT @Diregiovani: ?? Il conto alla rovescia può partire: @GiordanaAngi sta per tornare con un nuovo disco. Nella tracklist @LoredanaBerte, @M… - GFucci58 : RT @RadioSubasio: Giordana Angi, un nuovo disco e un duetto con Loredana Bertè -