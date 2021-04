Motomondiale: Marquez pronto al rientro, 'è come il primo giorno di scuola' (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

#MotoGP, #Bagnaia: "#Marquez fa scalpore, io penso a me stesso"

Motomondiale: Marquez non sarò lo stesso di prima ho bisogno di tempo

Motomondiale: Marquez pronto al rientro, 'è come il primo giorno di scuola'

Motomondiale: Marquez, 'non sarò lo stesso di prima, ho bisogno di tempo'

Johann #Zarco, Fabio #Quartararo, Maverick #Vinales, Joan #Mir, Miguel #Oliveira e Marc #Marquez in conferenza stampa

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Marquez MotoGP Portogallo, Morbidelli: 'Non ho perso la mia motivazione' MotoGP Portogallo: Marc Marquez ha passato l'ultima visita medica 'Felice delle contromisure prese da Yamaha' A proposito dei problemi accusati in Qatar, comunque, 'Morbido' rassicura: ' Da parte di ...

Moto:Marquez torna dopo 271 giorni,non sarò subito lo stesso "Non aspettatevi nulla questo week end - aggiunge il pilota spagnolo della Honda nella conferenza stampa ufficiale a Portimao in vista del Gp del Portogallo - non sarò lo stesso Marquez di prima in ...

MotoGP | Lorenzo: “Marquez a podio mi sorprenderebbe” Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove ...

Motomondiale: Marquez pronto al rientro, ‘è come il primo giorno di scuola’ Condividi questo articolo:Portimao, 15 apr. – (Adnkronos) – “Mi sento come se fossi al primo giorno di scuola, quando sei nervoso, ti dici vado o non vado? Sono contento di essere qui, è una sensazion ...

