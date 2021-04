Frigorifero abbandonato in strada a Roma viene trasformato: ecco cosa è adesso [FOTO] (Di giovedì 15 aprile 2021) La notizia arriva dal quartiere Monteverde di Roma, dove nei giorni scorsi un Frigorifero è stato abbandonato sul marciapiede. Sull’anta dello sportello del rifiuto ingombrante lasciato in strada, si legge: “In attesa dell’Ama divento un bibliofrigo“. Alcuni residenti, della zona in cui l’oggetto si trova, hanno pensato infatti di rendere l’elettrodomestico una piccola biblioteca all’aperto. … L'articolo Frigorifero abbandonato in strada a Roma viene trasformato: ecco cosa è adesso FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021) La notizia arriva dal quartiere Monteverde di, dove nei giorni scorsi unè statosul marciapiede. Sull’anta dello sportello del rifiuto ingombrante lasciato in, si legge: “In attesa dell’Ama divento un bibliofrigo“. Alcuni residenti, della zona in cui l’oggetto si trova, hanno pensato infatti di rendere l’elettrodomestico una piccola biblioteca all’aperto. … L'articoloinproda Velvet Gossip.

DarcyloveLizzy : Vi prego ditemelo Ma fruityo sta bene????? È abbandonato in quel frigorifero al freddo da troppi sabati. Non potrà… - paologranvi : @amsa_spa buon pomeriggio mi dispiace segnalare per l'ennesima volta questo frigorifero abbandonato dal solito… -

