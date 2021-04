Isola dei Famosi, un naufrago è messo sotto accusa: tutti contro lui (Di martedì 13 aprile 2021) All’Isola dei Famosi le tensioni aumentano: un naufrago è messo sotto accusa. Cosa sta succedendo sulle spiagge dell’Honduras? L’Isola dei Famosi sta entrando sempre più nel vivo. Ormai i naufraghi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021) All’deile tensioni aumentano: un. Cosa sta succedendo sulle spiagge dell’Honduras? L’deista entrando sempre più nel vivo. Ormai i naufraghi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Corriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IvanoTironi : @Ronnie09522647 Va benissimo Ronnie. Fa il paio con l’isola dei virologi ?????? - declassata : @Vita77178000 Sbalordita dal tuo livore gratuito in un contesto frivolo. Commentiamo l’#isola dei famosi mica stiam… -