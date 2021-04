Omofobia, Malika sta affrontando una sfida tremenda ma ha il fuoco dentro (Di lunedì 12 aprile 2021) Cara Amelie, sono tempi tristi, sai. Non basta questo brutto virus che ci costringe ancora a stare isolati, che ci rende sempre più ansiosi e apatici. Ci sono cose tanto, ma tanto più brutte di una pandemia e il mio cuore è così triste nel doverti raccontare certi avvenimenti. Vorrei poterti dire che il mondo è esattamente come nella favola di Belle, che l’amore è più forte delle diversità, della paura di ciò che non conosciamo; che papà Tritone ama così tanto sua figlia da accettare anche ciò che credeva impensabile per una sirena: il suo amore per un umano. Vorrei, ma forse è meglio così. Forse è meglio che tu sappia quanto il mondo possa essere crudele, quanto uomini apparentemente perfetti come principi azzurri possano invece rivelarsi più spaventosi di una Bestia e le loro mani curate e lisce diventare artigli affilati. Forse è meglio che tu sappia che non tutte le madri amano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Cara Amelie, sono tempi tristi, sai. Non basta questo brutto virus che ci costringe ancora a stare isolati, che ci rende sempre più ansiosi e apatici. Ci sono cose tanto, ma tanto più brutte di una pandemia e il mio cuore è così triste nel doverti raccontare certi avvenimenti. Vorrei poterti dire che il mondo è esattamente come nella favola di Belle, che l’amore è più forte delle diversità, della paura di ciò che non conosciamo; che papà Tritone ama così tanto sua figlia da accettare anche ciò che credeva impensabile per una sirena: il suo amore per un umano. Vorrei, ma forse è meglio così. Forse è meglio che tu sappia quanto il mondo possa essere crudele, quanto uomini apparentemente perfetti come principi azzurri possano invece rivelarsi più spaventosi di una Bestia e le loro mani curate e lisce diventare artigli affilati. Forse è meglio che tu sappia che non tutte le madri amano ...

