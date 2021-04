Bollettino Coronavirus di Sabato 10 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 5,47% (Di sabato 10 aprile 2021) In data 10 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,47% (ieri +0,50%) con 3.754.077 contagiati totali, 3.107.069 dimissioni/guarigioni (+20.483) e 113.923 deceduti (+344); 533.085 infezioni in corso (-3.276). Ricoverati con sintomi -492 (27.654); terapie intensive -15 (3.588) con 186 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 320.892 tamponi totali (ieri 362.973) di cui 174.769 molecolari (ieri 215.504) e 146.123 test rapidi (ieri 147.469) con 102.269 casi testati (ieri 107.583); 17.567 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,47% (ieri 5,21% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,17% (ieri 17,60% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.974; Campania 2.069; Puglia 1.804; Emilia Romagna 1.525; Lazio 1.463; ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) In data 10l’incremento nazionale dei casi è +0,47% (ieri +0,50%) con 3.754.077 contagiati totali, 3.107.069 dimissioni/guarigioni (+20.483) e 113.923 deceduti (+344); 533.085 infezioni in corso (-3.276). Ricoverati con sintomi -492 (27.654); terapie intensive -15 (3.588) con 186 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 320.892totali (ieri 362.973) di cui 174.769 molecolari (ieri 215.504) e 146.123 test rapidi (ieri 147.469) con 102.269 casi testati (ieri 107.583); 17.567(target 4.311);totali 5,47% (ieri 5,21% – target 2%);/casi testati 17,17% (ieri 17,60% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.974; Campania 2.069; Puglia 1.804; Emilia Romagna 1.525; Lazio 1.463; ...

