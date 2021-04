Usa, Fauci lancia l’allarme: “Inquietante aumento dei contagi. Si rischia nuova ondata come in Europa” (Di giovedì 8 aprile 2021) Da fine marzo i contagi hanno iniziato ad aumentare, e mercoledì hanno superato i 61mila. E quasi la metà dei nuovi casi di covid negli Usa (il 44%) provengono da soli cinque stati: New York, Michigan, Florida, Pennsylvania e New Jersey. La fase che stanno attraversando gli Stati Uniti con il relativo aumento di casi, spiega il virologo e massimo esperto di malattie infettive americano Anthony Fauci, “ha raggiunto negli ultimi giorni un livello Inquietante e allarmante“, e il Paese rischia seriamente una nuova ondata di contagi. “È quasi una corsa tra vaccinare più gente possibile e un nuovo balzo dei contagi peggiore del previsto dagli esperti”, ha aggiunto Fauci in un’intervista a Cnn. Proprio ieri il presidente Joe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Da fine marzo ihanno iniziato ad aumentare, e mercoledì hanno superato i 61mila. E quasi la metà dei nuovi casi di covid negli Usa (il 44%) provengono da soli cinque stati: New York, Michigan, Florida, Pennsylvania e New Jersey. La fase che stanno attraversando gli Stati Uniti con il relativodi casi, spiega il virologo e massimo esperto di malattie infettive americano Anthony, “ha raggiunto negli ultimi giorni un livelloe allarmante“, e il Paeseseriamente unadi. “È quasi una corsa tra vaccinare più gente possibile e un nuovo balzo deipeggiore del previsto dagli esperti”, ha aggiuntoin un’intervista a Cnn. Proprio ieri il presidente Joe ...

