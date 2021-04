Hyundai Bayon - In Italia con prezzi a partire da 19 400 euro

Advertising

Italia_Notizie : Hyundai Bayon, lo sport utility urbano e poligotta. Con un tocco di ibrido – FOTO - motoblog : Nuova Hyundai Bayon: l’anteprima milanese dell’auto “artistica” - QuotidianoMotor : Nuova Hyundai Bayon: l’anteprima milanese dell’auto “artistica” - Caterinadiiorgi : Nuova Hyundai Bayon: l’anteprima milanese dell’auto “artistica” - alvolante3 : Hyundai Bayon: l’urban SUV compatto, pratico e distintivo -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Bayon

...affiancando a Kona l'inedito, un modello urbano progettato specificamente per l'Europa e destinato a diventare dal prossimo maggio il modello d'ingresso nell'apprezzato mondo dei suv, ...debutterà in Italia a maggio 2021 , proponendo una nuova possibilità di scelta in uno dei segmenti più competitivi, quello dei B SUV o crossover.non solo compete con i francesi (...La nuova Hyundai Bayon si affianca alla Kona e completa l’offerta del costruttore coreano in un segmento in forte crescita e con una clientela molto eterogenea. Prodotta sulla piattaforma della i20, l ...E, ora, anche sulla nuova Hyundai Bayon, che noi, a un mese dalla presentazione internazionale, abbiamo vista in anteprima a Milano. Ispirata, nel nome, alla località francese di Bayonne, la Bayon è ...