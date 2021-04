La Corea del Nord è il primo Paese a defilarsi dalle Olimpiadi: ufficialmente 'a causa del Covid' (Di martedì 6 aprile 2021) La decisione della Corea del Nord di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 "a causa del Covid" ha un duplice significato. Se da un lato la possibilità che la pandemia faccia "boicottare" questa ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) La decisione delladeldi ritirarsidi Tokyo 2020 "adel" ha un duplice significato. Se da un lato la possibilità che la pandemia faccia "boicottare" questa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da c… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Corea del Nord non partecipa a Olimpiadi di Tokyo #Coronavirus - fattoquotidiano : Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” - jadarf1 : RT @globalistIT: - breakingnewsit : Trends: Talleyrand, Tripoli, jugoslavia, La Corea del Nord, Inter-Sassuolo, Hongjoong, Nazionali e Agnelli -