Covid | in Campania 929 nuovi casi su 6 687 L’indice di contagio sale al 13 | 89%

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento… - GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - zazoomblog : Covid: in Campania aumenta tasso incidenza 1389% - #Covid: #Campania #aumenta #tasso - lifestyleblogit : Covid Campania, oggi 929 contagi e 9 morti: bollettino 5 aprile - - GiaPettinelli : Covid: in Campania aumenta tasso incidenza, 13,89% - Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... Calabria,e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), ... che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da- 19.Nei giorni scorsi alcuni governatori, tra questi De Luca in, si sono lamentati per i ..." secondo il report aggiornato a questa mattina " sono 11.081.612 le dosi di caccino contro il- ...Controlli anti Covid a Pasquetta, occhi puntati su Ostia e parchi cittadini Controlli anti assembramenti a Pasquetta. La task force messa in campo dal prefetto per monitorare e sorvegliare su eventual ...Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 5 aprile 2021, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 673.390 cittadini. Di questi 260.693 hanno r ...