Pregliasco | “Rinvio Inter-Sassuolo? Situazione epidemiologica critica Non si possono fare paragoni”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 21 marzo 2021) FabriziosuldiHa fatto discutere e tanto la decisione dell’ATS di rinviare il match della 28esima giornata della Serie A tra. Tra i tanti che hanno commentato la decisione c’è anche il virologo e ricercatore Fabrizioche ne ha parlato a calciotoday.it. Ecco le sue parole.è stata subito rinviata, ma ci sono altre squadre che hanno giocato anche con un maggior numero di giocatori contagiati. Non è un controsenso che alcune ATS agiscano in un modo e altre no? Bisognerebbe agire sempre come?Bisogna valutare caso per caso. Sicuramente siamo in un andamento epidemiologico piuttosto brutto, quindi è necessaria ...