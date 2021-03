Emiliano | con il record di 2082 contagi oggi in Puglia siamo nel pieno della terza ondata di corona virus E la variante inglese è molto più pericolosa La valutazione del presidente della Regione

Advertising

BisceglieLiveIt : #Bisceglie Astrazeneca, Emiliano: «Domani si riparte con le vaccinazioni» - QuiMesagne : EMILIANO: SI RIPARTE DOMANI CON LE VACCINAZIONI ASTRAZENECA, NON PERDIAMO TEMPO - CassanoLiveIt : #Cassano Astrazeneca, Emiliano: «Domani si riparte con le vaccinazioni» - TSTARANTO : Emiliano, 'Si riparte venerdì con le vaccinazioni AstraZeneca - SanSeveroNews : “I nostri dipartimenti stanno già riprogrammando le vaccinazioni con Astrazeneca, si riparte da domani a pieno regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano con

dichiara il presidente della Regione Puglia Michele- stanno già riprogrammando le vaccinazioniAstrazeneca, si riparte da domani a pieno regime. La Puglia è tra le prime regioni in ...A provocare la reazione della Regione guidata dal governatore Michele, delle associazioni ... 'Ho già avuto contattiil ministero delle Politiche agricole, stiamo istruendo il fascicolo e a ...Dopo il via libera dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, all'uso di Astrazeneca, anche la Puglia si rimette subito in moto con la ...RECORD DI CONTAGI OGGI IN PUGLIA Oggi in Puglia ci sono stati 2082 contagiati in un solo giorno. Il record assoluto dall’inizio della pandemia. SIAMO NEL PIENO DELLA TERZA ONDATA COVID. I dati sui con ...