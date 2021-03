Una Roma spenta e senza idee lascia a Parma punti pesanti (Di domenica 14 marzo 2021) Roma – Dopo la bella vittoria ottenuta contro lo Shakhtar, che avvicina notevolmente la Roma ai quarti di finale di Europa League, i giallorossi vanno a far visita a un Parma in crisi nera invischiato nella lotta salvezza. Assenti per infortunio Veretout, Mkhitaryan e Smalling, Fonseca attua un leggero turnover per gestire le forze dei giocatori a disposizione. Dopo pochi minuti episodio dubbio in area gialloblu, con Pellegrini che nel tentativo di calciare in porta un cross di Spinazzola viene toccato duro da Hernani, per arbitro e Var non c’è niente, ma il dubbio rigore rimane. Poco più tardi il Parma si porta in vantaggio: lancio dalle retrovie di Pezzella, Man supera Kumbulla in velocità e mette al centro per l’accorrente Mihaila, il cui sinistro di prima intenzione batte Pau Lopez. Fino all’intervallo la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021)– Dopo la bella vittoria ottenuta contro lo Shakhtar, che avvicina notevolmente laai quarti di finale di Europa League, i giallorossi vanno a far visita a unin crisi nera invischiato nella lotta salvezza. Assenti per infortunio Veretout, Mkhitaryan e Smalling, Fonseca attua un leggero turnover per gestire le forze dei giocatori a disposizione. Dopo pochi minuti episodio dubbio in area gialloblu, con Pellegrini che nel tentativo di calciare in porta un cross di Spinazzola viene toccato duro da Hernani, per arbitro e Var non c’è niente, ma il dubbio rigore rimane. Poco più tardi ilsi porta in vantaggio: lancio dalle retrovie di Pezzella, Man supera Kumbulla in velocità e mette al centro per l’accorrente Mihaila, il cui sinistro di prima intenzione batte Pau Lopez. Fino all’intervallo la ...

