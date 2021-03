Ascolti tv, Il commissario Montalbano chiude senza record e lascia l’amaro in bocca per il finale (Di martedì 9 marzo 2021) Grandissimi Ascolti per l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano perchè quando hai 9 milioni di spettatori davanti alla tv, non puoi che parlare di un eccellente risultato. Ma i numeri incassati dall’ultimo episodio della saga, Il metodo Catalanotti, non sono quello dei record di Ascolti di Montalbano e forse non sono neppure quelli che ci si aspetta da un ultimo episodio, dalla chiusura della saga. Sembra essere evidente a questo punto, che nonostante gli italiani siano in milioni in più rispetto al solito davanti alla tv, usino diversi mezzi per fruire di film o serie tv o non stiano neppure davanti al piccolo schermo per vedere i film. Un finale che conquista quindi una media più bassa rispetto al solito, visto che lo scorso anno Montalbano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 marzo 2021) Grandissimiper l’ultimo episodio de Ilperchè quando hai 9 milioni di spettatori davanti alla tv, non puoi che parlare di un eccellente risultato. Ma i numeri incassati dall’ultimo episodio della saga, Il metodo Catalanotti, non sono quello deididie forse non sono neppure quelli che ci si aspetta da un ultimo episodio, dalla chiusura della saga. Sembra essere evidente a questo punto, che nonostante gli italiani siano in milioni in più rispetto al solito davanti alla tv, usino diversi mezzi per fruire di film o serie tv o non stiano neppure davanti al piccolo schermo per vedere i film. Unche conquista quindi una media più bassa rispetto al solito, visto che lo scorso anno...

