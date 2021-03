Teramo-Catanzaro: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Teramo-Catanzaro di scena oggi dalle 15.00 al “Bonolis”, per la 29a giornata di campionato di Serie C girone C. I biancorossi come i calabresi provano a consolidare la propria posizione in classifica nell’area playoff, in un incontro che può riservare sorprese. Il momento del Teramo La squadra abruzzese in classifica è dentro alla griglia playoff con 38 punti dopo 26 giornate (9 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte). Nell’ultima uscita di campionato, il Teramo ha saputo superare in casa la Paganese per 2-0, in virtù delle reti di Ilari e Bombagi, entrambe messe a referto nel corso del primo tempo. Nelle ultime 5 giornate, nell’insieme, la formazione di mister Paci ha raccolto 5 punti (1 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Se si considerano solamente gli scontri disputati dal Teramo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)di scena oggi dalle 15.00 al “Bonolis”, per la 29a giornata di campionato di Serie C girone C. I biancorossi come i calabresi provano a consolidare la propria posizione in classifica nell’area playoff, in un incontro che può riservare sorprese. Il momento delLa squadra abruzzese in classifica è dentro alla griglia playoff con 38 punti dopo 26 giornate (9 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte). Nell’ultima uscita di campionato, ilha saputo superare in casa la Paganese per 2-0, in virtù delle reti di Ilari e Bombagi, entrambe messe a referto nel corso del primo tempo. Nelle5 giornate, nell’insieme, la formazione di mister Paci ha raccolto 5 punti (1 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Se si considerano solamente gli scontri disputati dal...

Advertising

Czinforma : - Pall_Gonfiato : Serie C, dove vedere Teramo-Catanzaro: streaming gratis e diretta tv in chiaro? - GazzettinoL : Serie C Gir C Viterbese-Monopoli Vibonese-Casertana Teramo-Catanzaro Palermo-JuveStabia Francavilla-Ternana Bisc… - LaCnews24 : Serie C, il Catanzaro in trasferta a Teramo per provare a rialzarsi subito #calabrianotizie #newscalabria - UsCatanzaroNET : Teramo: col Catanzaro alla ricerca della propria dimensione -