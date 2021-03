Sanremo, caos totale il giorno dopo la finale. Quel che è successo è davvero grave (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo, 7 marzo 2021 - Molti aspettavano nella lunga notte di Sanremo un omaggio al batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio (che fra l'altro con i Pooh vinse Sanremo nel 1990 con la splendida 'Uomini soli'), morto nei mesi scorsi per Covid. L'omaggio prevedeva che Fiorello e Amadeus cantassero 'Uomini Soli' e poi ricordassero D' Orazio. Ma dalla scaletta è saltato quando evidentemente gli 'sforamenti' facevano presagire una durata davvero troppo lunga per il gran finale del Festival. Nulla, nemmeno una parola. E oggi sui social arrivano i post delusi e duri degli altri Pooh, Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. Che non mancano di ricordare con parole dolcissime l'amico per sempre di una vita passata sui palchi di tutt'Italia. Facchinetti - che solo pochi mesi fa con D'Orazio aveva ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021), 7 marzo 2021 - Molti aspettavano nella lunga notte diun omaggio al batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio (che fra l'altro con i Pooh vinsenel 1990 con la splendida 'Uomini soli'), morto nei mesi scorsi per Covid. L'omaggio prevedeva che Fiorello e Amadeus cantassero 'Uomini Soli' e poi ricordassero D' Orazio. Ma dalla scaletta è saltato quando evidentemente gli 'sforamenti' facevano presagire una duratatroppo lunga per il grandel Festival. Nulla, nemmeno una parola. E oggi sui social arrivano i post delusi e duri degli altri Pooh, Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. Che non mancano di ricordare con parole dolcissime l'amico per sempre di una vita passata sui palchi di tutt'Italia. Facchinetti - che solo pochi mesi fa con D'Orazio aveva ...

