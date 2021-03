Piano vaccini | il governo accelera | entro giugno in arrivo 60 milioni di dosi

(Di domenica 7 marzo 2021) Si pensa anche ad un ritardo nel secondo richiamo. Mossa dell'Ue che punta sulla collaborazione con gli Usa per far rispettare i contratti sulle forniture ai produttori ...

Si pensa anche ad un ritardo nel secondo richiamo. Mossa dell'Ue che punta sulla collaborazione con gli Usa per far rispettare i contratti sulle forniture ai produttori ......un post su facebook e un comunicato stampa 'gravissime crepe nelvaccinale e fatti gravissimi accaduti in Puglia' relativi a 'persone che non hanno alcun titolo per accedere aianti - ...Avremo presto decine di milioni di dosi, ma rischiamo di trovarci con un numero insufficiente di vaccinatori. Ne servirebbero almeno altri 10 mila, tenendo conto che medici e infermieri sono ...PERUGIA Una lunga giornata di videoconferenze per riequilibrare il piano vaccini. Al mattino il primo incontro operativo con il nuovo capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio e..