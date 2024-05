Campidoglio – Santori Lega denuncia | Il concorso per dirigenti è un poltronificio - così Gualtieri cresc - solo il 20% dei posti agli esterni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 2 maggio 2024) “I nuovi bandi perin Roma Capitale aprono a un numero sempre maggiore di: la delibera varata dalla giunta con le modifiche alla macrostruttura e al regolamento sul nuovo assetto degli uffici e dei servizi prevede infatti di ampliare al 20% l’ assunzione di personale che non fa già parte del. Questo è l’ennesimo tratto inaccettabile della giuntanella gestione del personale umiliando ulteriormente le professionalità interne. I numeri deglisono già oggi ragguardevoli: Roma Capitale a dicembre 2023 contava in servizio 170di ruolo, di cui 6 in posizione di aspettativa/comando presso altri Enti, e 13che risultano in servizio assunti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, cioè ...