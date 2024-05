LIVE Fiorentina-Club Brugge 3-2 - Conference League 2024 in DIRETTA | la decide Nzola! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.04 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport un saluto e una buon anotte! 23.03 I risultati delle quattro semifinali europee di questa sera: Europa League Roma-Bayer Leverkusen ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 La Fiorentina vince una sofferta semifinale di andata costruendosi un piccolo vantaggio in vista del ritorno della prossima settimana in Belgio. decide dunque il goal di Mbala Nzola in pieno recupero dopo che la squadra di Italiano era stata ripresa ... Continua a leggere>>