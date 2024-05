Highlights e gol Roma-Bayer Leverkusen 0-2 | Europa League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’andata delle semifinali di. Allo stadio Olimpico buon inizio dei giallorossi che vanno vicini al gol del vantaggio grazie al colpo di testa di Romelu Lukaku che si schianta sulla traversa. La partita è equilibrata e l’equilibrio si rompe grazie all’errore horror di Karsdorp che, con un retropassaggio mal calibrato, spiana la strada agli ospiti che trovano il gol dello 0-1 grazie al piattone di Wirtz. Da questo momento in poi c’è una sola squadra in campo: i tedeschi vanno ripetutamente vicini al gol dello 0-2 e ci riescono nel secondo tempo con un gran tiro a giro di Andrich. Nel finale, Abraham, a porta vuota butta la palla ...