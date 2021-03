“Vado da Speranza”. Le intercettazioni all’imprenditore arrestato che riguardano il ministro (Di sabato 6 marzo 2021) Escono altri dettagli dall’inchiesta che ha portato all’arresto della presunta cricca delle mascherine senza certificazioni. E stavolta viene tirato in ballo anche il ministro della Salute Roberto Speranza. L’imprenditore Vittorio Farina, finito ai domiciliari, in un’intercettazione del 18 novembre 2020 riportata da La Verità in un articolo a firma di Giacomo Amadori e Fabio Amendolara, parlando di tamponi con un certo Bruno, dice: “Io sto andando dal ministro adesso, c’ho, c’ho appuntamento alle 4 e mezzo col ministro, co Roberto ti porto qualche novità”.



Nelle carte depositate agli atti si legge che i finanzieri "alle 16 e 30 hanno visto entrare Farina e Salvatore Spagna (un imprenditore non indagato, ndr) all'interno della sede del ministero della Salute". Trai progetti del gruppo c'era anche quello di ...

