LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: Vanessa Ferrari e le Fate, tocca a voi! Arriva il momento delle big (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Il ritorno di Vanessa Ferrari – Il ritorno delle Fate – Le big da seguire 17.46 Pak, Shaposhinova e Pak avvitato per Giorgia illa nella parte centrale, poi Shapo mezzo e uscita piantata in Tsukahara. Ottimo esercizio per la bergamasca. 17.45 Si parte col botto: Giorgia Villa alle parallele asimmetriche. 17.44 Alla trave passa Trieste con Usoni, Linari, Novel, Magrini. Civitavecchia al corpo libero Vincenzi, De Pirro, Cotroneo, Esposito. 17.42 Lara Mori non sarà al volteggio dove si esibiscono Morabito, Pierazzini, Benedetti, Scalisi. 17.42 Per Vanessa Ferrari soltanto l'esercizio al corpo libero. 17.41 La Brixia ha cambiato un po' formazione al volteggio, non ci sarà ...

