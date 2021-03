Sequestrate 250mila dosi AstraZeneca | blitz di Draghi e del Generale Vaccino | ora è guerra | le conseguenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Finalmente! L'Italia, prima nazione europea a farlo, ha bloccato la spedizione fuori dal Continente di un ingente quantitativo di vaccini, nella fattispecie 250 mila 700 destinati all'Australia. D'altronde non ci sono nemmeno per noi: perché dovremmo continuare a cedergli agli altri? Il siero, infialato nello stabilimento di Anagni (Frosinone) che lavora per la casa farmaceutica anglo-svedese, verrà ridistribuito tra gli Stati membri. Il governo ha notificato la decisione a Bruxelles e la Commissione Ue non si è opposta. Marioha fatto ricorso al meccanismo di controllo dell'export introdotto dall'Europa il 30 gennaio proprio per evitare chedestinate per contratto agli Stati europei vengano rivendute dalle case farmaceutiche fuori dal continente. LaPresse) Un carico del sieropronto per la spedizione ( È stata ...