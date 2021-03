Roma, la rivincita di Diawara vale 3 punti con la Fiorentina (Di giovedì 4 marzo 2021) La vittoria della Roma arriva al fotofinish, e proprio come nelle corse più combattute, c’è bisogno dell’intervento dell’occhio meccanico. È questione di centimetri. Quelli che alla fine spingono Calvarese, su imbeccata del Var, a convalidare il gol di Diawara, tenuto in gioco da Milenkovic. Così la Roma continua la marcia verso la Champions. E guarda con un po’ di rammarico al risultato di Milano, dove l’Udinese ha fermato un Milan zoppicante, uscito con tre punti, pochi giorni fa, dall’Olimpico giallorosso. La squadra di Fonseca conferma la sua personalissima equazione: con le grandi non vince mai, ma quando si tratta di avversarie sulla carta inferiori non sbaglia un colpo. Anche se contro la Fiorentina ha dovuto sudare parecchio. A festeggiare la vittoria è soprattutto Mamadou ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021) La vittoria dellaarriva al fotofinish, e proprio come nelle corse più combattute, c’è bisogno dell’intervento dell’occhio meccanico. È questione di centimetri. Quelli che alla fine spingono Calvarese, su imbeccata del Var, a convalidare il gol di, tenuto in gioco da Milenkovic. Così lacontinua la marcia verso la Champions. E guarda con un po’ di rammarico al risultato di Milano, dove l’Udinese ha fermato un Milan zoppicante, uscito con tre, pochi giorni fa, dall’Olimpico giallorosso. La squadra di Fonseca conferma la sua personalissima equazione: con le grandi non vince mai, ma quando si tratta di avversarie sulla carta inferiori non sbaglia un colpo. Anche se contro laha dovuto sudare parecchio. A festeggiare la vittoria è soprattutto Mamadou ...

