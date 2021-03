Non Ristori ma Sostegno: arriva il decreto. Ecco le misure allo studio del governo per imprese e lavoratori (Di giovedì 4 marzo 2021) Non si chiamerà più decreto Ristori, ma decreto Sostegno. Vedrà la luce entro i prossimi 7-10 giorni e sarà il primo provvedimento di natura economica del governo guidato da Mario Draghi. Le riunioni si susseguono, con i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico al lavoro per definire la fattibilità di interventi il cui valore oscillerebbe tra i 30 e i 40 miliardi di euro. Gli assi principali sono quattro: lavoro, imprese, fisco e vaccini. Ma con l’epidemia in peggioramento e la campagna per l’immunizzazione costretta a inseguire, l’esecutivo non potrà non replicare, in gran parte, le misure già utilizzate fin qui: dal blocco dei licenziamenti in scadenza il 31 marzo, che potrebbe estendersi fino alla fine di giugno, alla Cassa integrazione Covid che dovrebbe ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Non si chiamerà più, ma. Vedrà la luce entro i prossimi 7-10 giorni e sarà il primo provvedimento di natura economica delguidato da Mario Draghi. Le riunioni si susseguono, con i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico al lavoro per definire la fattibilità di interventi il cui valore oscillerebbe tra i 30 e i 40 miliardi di euro. Gli assi principali sono quattro: lavoro,, fisco e vaccini. Ma con l’epidemia in peggioramento e la campagna per l’immunizzazione costretta a inseguire, l’esecutivo non potrà non replicare, in gran parte, legià utilizzate fin qui: dal blocco dei licenziamenti in scadenza il 31 marzo, che potrebbe estendersi fino alla fine di giugno, alla Cassa integrazione Covid che dovrebbe ...

