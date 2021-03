Covid, esercito in campo. A Caserta nuovo centro vaccinale: "Qui mille vaccini al giorno" (Di giovedì 4 marzo 2021) Federico Giuliani Il presidio, allestito dalla Asl Casertana in collaborazione con i soldati delle Forze Armate, sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.30 Non si ferma lo sforzo dell'esercito italiano nella lotta contro la pandemia di Covid-19. L'ultima novità riguarda l'inaugurazione del Presidio vaccinale della Difesa (PVD) presso la Caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede dalla Brigata Garibaldi dei Bersaglieri. Il Presidio vaccinale della Difesa di Caserta Si tratta del punto vaccinale più grande della Campania. È stato allestito dalla Asl Casertana in collaborazione con i soldati delle Forze Armate. Per capire l'impatto che questa strutturà potrà avere nel programma di vaccinazione di massa, è utile leggere un ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Federico Giuliani Il presidio, allestito dalla Aslna in collaborazione con i soldati delle Forze Armate, sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.30 Non si ferma lo sforzo dell'italiano nella lotta contro la pandemia di-19. L'ultima novità riguarda l'inaugurazione del Presidiodella Difesa (PVD) presso la Caserma Ferrari Orsi di, sede dalla Brigata Garibaldi dei Bersaglieri. Il Presidiodella Difesa diSi tratta del puntopiù grande della Campania. È stato allestito dalla Aslna in collaborazione con i soldati delle Forze Armate. Per capire l'impatto che questa strutturà potrà avere nel programma di vaccinazione di massa, è utile leggere un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid esercito Sedici Drive through militari per i vaccini: Hanno gi effettuato 250mila tamponi Secondo i piani del generale Figliuolo, per somministrare l'anti - Covid l'esercito lavorer fianco a fianco con la Protezione civile e i volontari della Croce Rossa. Proprio il nuovo capo della ...

Al via la profilassi a domicilio per "fragili" e anziani Da questa mattina sarà attivo un nuovo padiglione del Centro Vaccinale Anti Covid gestito dall'ASST ... Ad oggi, in collaborazione con il personale dell'Esercito, sono state effettuate oltre 10mila ...

