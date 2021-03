Bertolaso: 'Italia verso la zona rossa'. Bonaccini: 'Non basta più l'arancio' (Di mercoledì 3 marzo 2021) L' è sempre più vicina alla : secondo il presidente per l'emergenza , la curva epidemiologica in Italia dimostra che si dovrebbe attuare delle chiusure più rigorose: 'A me sembra che tutta Italia, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) L' è sempre più vicina alla : secondo il presidente per l'emergenza , la curva epidemiologica indimostra che si dovrebbe attuare delle chiusure più rigorose: 'A me sembra che tutta, ...

