Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di martedì 2 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 14.00 – Lazio, controlli in Paideia per Lazzari – L’esterno biancoceleste si presentato in Paideia per controlli clinici. Le sue condizioni. Ore 13.45 – Atalanta, le parole di Gasperini – Il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole. Ore 13.30 – Inter, Lukaku è l’MVP in Serie A nel mese di febbraio – L’attaccante belga ha vinto il premio dopo aver vissuto un febbraio da gigante. Il comunicato. Ore 13.00 – Milan, le parole di Ibrahimovic – L’attaccante svedese ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. Le sue parole. Ore 12.30 – Torino, nessun nuovo caso di positività – Nessun nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 14.00 – Lazio, controlli in Paideia per Lazzari – L’esterno biancoceleste si presentato in Paideia per controlli clinici. Le sue condizioni. Ore 13.45 – Atalanta, le parole di Gasperini – Il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole. Ore 13.30 – Inter, Lukaku è l’MVP inA nel mese di febbraio – L’attaccante belga ha vinto il premio dopo aver vissuto un febbraio da gigante. Il comunicato. Ore 13.00 – Milan, le parole di Ibrahimovic – L’attaccante svedese ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. Le sue parole. Ore 12.30 – Torino, nessun nuovo caso di positività – Nessun nuovo ...

