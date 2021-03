Recovery Fund, il ‘piano Marshall’ all’europea per me si fonda su una fallacia (Di martedì 2 marzo 2021) C’è un fenomeno, già in essere all’epoca del Governo Conte, che non è per nulla mutato sotto il Governo Draghi. Ci riferiamo al modo in cui i politici approcciano il tema del Recovery Fund; al modo in cui se lo raccontano tra loro; al modo in cui lo decantano ai cittadini. E questo fenomeno non pertiene tanto alla dimensione economica o finanziaria – come ci si potrebbe attendere dal tema in discussione – quanto piuttosto all’ambito linguistico, psicologico e comunicativo. Ci riferiamo a quell’aspetto oggi definito “narrazione, “racconto” o “storytelling”, come se fosse tutta roba inventata nel XXI secolo. Mentre, invece, è una strategia vecchia come il mondo, solo diversamente designata e riconducibile all’ampia categoria della cosiddetta “propaganda”. “Propagandare” significa, grossomodo, imbellettare qualcosa per renderlo più attraente di quanto non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) C’è un fenomeno, già in essere all’epoca del Governo Conte, che non è per nulla mutato sotto il Governo Draghi. Ci riferiamo al modo in cui i politici approcciano il tema del; al modo in cui se lo raccontano tra loro; al modo in cui lo decantano ai cittadini. E questo fenomeno non pertiene tanto alla dimensione economica o finanziaria – come ci si potrebbe attendere dal tema in discussione – quanto piuttosto all’ambito linguistico, psicologico e comunicativo. Ci riferiamo a quell’aspetto oggi definito “narrazione, “racconto” o “storytelling”, come se fosse tutta roba inventata nel XXI secolo. Mentre, invece, è una strategia vecchia come il mondo, solo diversamente designata e riconducibile all’ampia categoria della cosiddetta “propaganda”. “Propagandare” significa, grossomodo, imbellettare qualcosa per renderlo più attraente di quanto non ...

