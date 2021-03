L’ex presidente francese Sarkozy è stato condannato a tre anni per corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica francese dal 2007 al 2012, è stato condannato a tre anni di carcere per lo scandalo corruzione. L’ex presidente era sospettato di aver ottenuto delle informazioni da un magistrato in cambio di un posto alla Corte di revisione nel Principato di Monaco. Le informazioni riguardavano un finanziamento alla campagna elettorale del 2007 proveniente dalla Libia. Sarkozy aveva sempre respinto ogni accusa. La pena potrà essere scontata ai domiciliari con un braccialetto elettronico, evitando così il carcere. Potrà svolgere anche dei lavori socialmente utili. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Nicolasdella Repubblicadal 2007 al 2012, èa tredi carcere per lo scandaloera sospettato di aver ottenuto delle informazioni da un magistrato in cambio di un posto alla Corte di revisione nel Principato di Monaco. Le informazioni riguardavano un finanziamento alla campagna elettorale del 2007 proveniente dalla Libia.aveva sempre respinto ogni accusa. La pena potrà essere scontata ai domiciliari con un braccialetto elettronico, evitando così il carcere. Potrà svolgere anche dei lavori socialmente utili. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da ...

