Laura Pausini vince il Golden Globe, risultato storico per l’Italia (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora un riconoscimento da applausi per Laura Pausini che si è aggiudicata il Golden Globe: risultato importante per la sua carriera Ancora un riconoscimento da applausi per Laura Pausini che è stata premiata ai Golden Globe. La canzone “Io Sì” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti è stata quella più originale del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora un riconoscimento da applausi perche si è aggiudicata ilimportante per la sua carriera Ancora un riconoscimento da applausi perche è stata premiata ai. La canzone “Io Sì” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti è stata quella più originale del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - TV7Benevento : Laura Pausini vince Golden Globe per la Miglior canzone... - pgl___ : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… -