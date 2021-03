Impronte digitali per rilevare presenza del personale? Illegittimi, si rischiano sanzioni salate. Sentenza (Di lunedì 1 marzo 2021) Un provvedimento del Garante della Privacy n. 16 del 14 gennaio 2021 interviene sulla questione della rilevazione delle presenze nella P.A, e nello specifico sulla legittimità o meno dei dati biometrici. Ad oggi il quadro normativo non consente il ricorso a tale strumentazioni anche con il consenso del personale interessato e si rischiano sanzioni pesanti in caso di violazione della normativa in materia di privacy. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Un provvedimento del Garante della Privacy n. 16 del 14 gennaio 2021 interviene sulla questione della rilevazione delle presenze nella P.A, e nello specifico sulla legittimità o meno dei dati biometrici. Ad oggi il quadro normativo non consente il ricorso a tale strumentazioni anche con il consenso delinteressato e sipesanti in caso di violazione della normativa in materia di privacy. L'articolo .

Il modenese don Gavioli: 'Luca Attanasio vittima di un paese in guerra' Si fa accompagnare dal console, che si mette a disposizione di chi deve rinnovare passaporto o patente: fa riempire formulari e prende le impronte digitali, per risparmiare agli italiani che ...

Mr. Rain: "Noi puri" Ci siamo stretti le mani fino a cancellarci anche le impronte digitali . Siamo due sconosciuti che si conoscono meglio di chiunque altro. Quanto è difficile odiarti come ti amo adesso ". Lo è meno, ...

