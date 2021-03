Il generale Figliuolo nuovo commissario per l’emergenza Covid | Draghi sostituisce Arcuri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paolostraordinario per-19. “A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, si legge in una nota di Palazzo Chigi., originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficiodel Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è comandante logistico dell’Esercito. In ambito ...