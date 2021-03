Grande cordoglio per la scomparsa di Giacomo Lino Rovera storico volto della palla pugno (Di lunedì 1 marzo 2021) Alice Ferrero Giacomo Lino Rovera, il saluto https://www.gazzettadalba.it/wp - content/uploads/2021/03/Lino - Rovera - segnapunti - ed - ex - giocatore - di - pallapugno.mp4 Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 1 marzo 2021) Alice Ferrero, il saluto https://www.gazzettadalba.it/wp - content/uploads/2021/03/- segnapunti - ed - ex - giocatore - di -.mp4

DavidSassoli : L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, #LucaAttanasio, è stato assassinato assieme a un ca… - Ambtedesco : Con grande consternazione e tristezza ho appreso la morte del mio collega l‘Ambasciatore???? in Congo e del Carabinie… - M5S_Europa : La notizia dell’assalto al convoglio Onu in #Congo che ha portato all'uccisione dell'ambasciatore #LucaAttanasio, d… - 1BigFabrizio : RT @FurlanAnnamaria: Cordoglio mio personale e della Cisl per la scomparsa di Pietro Larizza, ex segretario generale della @UILofficial, un… - olivieripennesi : 1altro grande sindacalista del nostro tempo è scomparso...prima #francomarini Cisl e oggi #Pietrolarizza Uil un pen… -