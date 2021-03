Golden Globe 2021: A Laura Pausini il premio per la miglior canzone per La vita davanti a sé (Di lunedì 1 marzo 2021) Un Golden Globe 2021 vola in Italia grazie a Laura Pausini, che vince il premio per la miglior canzone per il brano de La vita davanti a sé, Io sì. L'Italia premiata al Golden Globe 2021 con Laura Pausini a cui va il riconoscimento per la miglior canzone con Io Sì, brano da La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti. Una gioia nostrana dopo la mancata candidatura alla protagonista Sophia Loren. Io Sì, frutto della collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi, ha conquistato la Hollywood Foreign Press. Collegata dalla sua ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Unvola in Italia grazie a, che vince ilper laper il brano de Laa sé, Io sì. L'Italia premiata alcona cui va il riconoscimento per lacon Io Sì, brano da Laa sé" di Edoardo Ponti. Una gioia nostrana dopo la mancata candidatura alla protagonista Sophia Loren. Io Sì, frutto della collaborazione di Diane Warren,e Niccolò Agliardi, ha conquistato la Hollywood Foreign Press. Collegata dalla sua ...

davidemaggio : E @LauraPausini si porta a casa il Golden Globe per #IoSi ???????????? #GoldenGlobes >>> ???? - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - __ladyf : Golden Globe 2021: Laura Pausini trionfa con 'Io sì' - angiuoniluigi : RT @fanpage: #GoldenGlobes, con 'Io sì', #LauraPausini vince il Golden Globe per la miglior canzone originale -