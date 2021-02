Georgina Rodriguez | “Ronaldo è la mia fonte di ispirazione”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Modella ma soprattutto nota per essere la compagna di Cristianoha parlato del suo rapporto con il campione.ha rilasciato in questi giorni un’intervista a Sportweek a cui ha spiegato quanto il calciatore abbia alimentato la sua sicurezza, l’abbia spronata a raggiungere degli obiettivi e motivata a credere in se stessa. Per l’influencerè un compagno meraviglioso, la suadi: “Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi e io vedo lui. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la miae il mio grande amore. La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio ...

Georgina Rodriguez si lascia scoprire sulle pagine di Sportweek. Modella, infuencer, moglie di Ronaldo e mamma si racconta in esclusiva non prima di esibire sulla cover del giornale il suo fisico top ...