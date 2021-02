Alessandro Iannoni | chi è il figlio di Carmen di Pietro

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Iannoni

Metropolitan Magazine

A disp.: Lazzari, Gianfagna, Esposito, Scaccabarozzi, Oliva, Guarracino,, Suciu, Borrelli, Ripa. - Allenatore: Pasquale Padalino. (aggiornamento diRinoldi) SI COMINCIA! Sta per ...A disposizione: Farroni, Lazzari; Elizalde, Garattoni, Orlando,, Bovo, Guarracino, Ripa, ... Primo tempo, al pronti via due occasioni per le vespe conMarotta che prova a sfondare. La ...La Juve Stabia non va oltre il pareggio al Romeo Menti contro il Catania. Nonostante il vantaggio iniziale siglato da Scaccabarozzi, le Vespe si fanno raggiungere nella ripresa dal Catania, gli etnei ...