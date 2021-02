Salto con gli sci, gara maschile trampolino piccolo Mondiali Oberstdorf 2021. Kamil Stoch punta a un traguardo epico (Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio 2021 verrà assegnato il XL titolo iridato individuale maschile di Salto con gli sci su trampolino piccolo. Questa competizione è la più antica in assoluto nella storia della disciplina, essendo l’unica a essere stata inserita nel programma dei Mondiali sin dall’edizione inaugurale, andata in scena nel 1925. La gara potrebbe essere oltremodo significativa per Kamil Stoch, che in caso di successo diventerebbe il primo atleta di sempre a vincere sia l’oro iridato che quello olimpico sia su Normal Hill che su Large Hill. Sino a oggi, sono trentaquattro i saltatori capaci di laurearsi campioni del mondo su Normal Hill. Fra di essi, solo tre sono riusciti ad arpionare più di un titolo. I primatisti assoluti in tema di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato 27 febbraioverrà assegnato il XL titolo iridato individualedicon gli sci su. Questa competizione è la più antica in assoluto nella storia della disciplina, essendo l’unica a essere stata inserita nel programma deisin dall’edizione inaugurale, andata in scena nel 1925. Lapotrebbe essere oltremodo significativa per, che in caso di successo diventerebbe il primo atleta di sempre a vincere sia l’oro iridato che quello olimpico sia su Normal Hill che su Large Hill. Sino a oggi, sono trentaquattro i saltatori capaci di laurearsi campioni del mondo su Normal Hill. Fra di essi, solo tre sono riusciti ad arpionare più di un titolo. I primatisti assoluti in tema di ...

