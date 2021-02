Vaccino Covid | l’appello della Regina Elisabetta | “Fatelo | pensate agli altri” Il video

(Di venerdì 26 febbraio 2021): “” Londra, 26 feb. (askanews) – LaII, che il mese scorso ha ricevuto la sua prima dose dicontro il-19, ha esortato tutti a seguire il suo esempio durante unachiamata con gli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione nel Regno Unito. “Una volta ricevuto il, ci si sente protetti. Cosa che penso sia molto importante. E per quanto posso dire non mi ha dato problemi, è stato molto veloce. Ho ricevuto lettere da persone che sono rimaste molto sorprese da quanto sia stato facile per ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Lo squalene estratto dai pitoni potenzierà i vaccini anti - ...Leader UE su Big Pharma: penalizzare chi non rispetta consegne approfondimento, AstraZeneca: "A Italia 25 milioni di dosi entro giugno" Con 51,5 milioni di dosi di vaccini distribuiti ...In totale sono più di 90mila gli uomini e le donne del mondo della sanità ad avere ricevuto entrambe le dosi di vaccino: immunizzati il 75% dei medici, il 68% degli infermieri e il 58% degli operatori ...Mentre la curva della pandemia sale, sono in forte calo anche i nuovi positivi nelle Cra. In 90mila hanno già ricevuto entrambe le dosi ...