Pennyworth 2 | torna il giovane Alfred di Batman con 10 nuovi episodi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Poche ore all’arrivo della seconda stagione diin Italia, che sarà disponibile a partire da domenica 28 febbraio su Starzplay. Ma cosa accadrà nel nuovo capitolo della serie tratta dai fumetti della DC Comics? Arriva2 Proseguono le vicende di(Jack Bannon – The Imitation Game), un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con ilmiliardario Thomas Wayne, futuro padre di Bruce Wayne.Un anno dopo gli eventi narrati nella prima stagione (già disponibile su Starzplay), l’Inghilterra si trova coinvolta in una devastante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union. Lord Harwood, alla guida della Raven, minaccia di controllare l’intero paese. Il nord di Londra ...

TVTips_official : Chi era Alfred, prima di diventare l'indispensabile confidente e amico di Batman? Torna #Pennyworth con la season…

