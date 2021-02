Di nuovo oltre i quattrocentomila. Corona virus: Italia, 404664 attualmente positivi a test (+8521 in un giorno) con 97227 decessi (253) e guariti (11714). Totale di 2888923 casi (20499) Dati della protezione civile: effettuati 325404 tamponi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Di nuovo oltre i quattrocentomila. Corona virus: Italia, 404664 attualmente positivi a test (+8521 in un giorno) con 97227 decessi (253) e guariti (11714). Totale di 2888923 casi (20499) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 325404 ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Diin un) con(253) e).di) ...

