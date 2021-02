La Polizia di Stato monitora le stazioni del Friuli Venezia Giulia

Leggi su udine20

(Di giovedì 25 febbraio 2021) 3.055 persone e 145 veicoli controllati. 18 contravvenzioni elevate per diverse tipologie di violazioni al regolamento diFerroviaria. 218 pattuglie impiegate in stazione e 51 a bordo di 115 treni. 5 persone indagate a Trieste per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello, una, ad Udine, per aver violato un DASPO, con interdizione all’accesso alle aree interne delle infrastrutture della Stazione e contemporaneamente sanzionata per l’inosservanza dell’orario di divieto di spostamento notturno determinato dall’emergenza epidemiologica. L’Operazione Stazione Sicure, disposta dal ServizioFerroviaria, giunta alla sua seconda edizione del 2021, si è concluso, mercoledì scorso, 24 febbraio, con dieci giorni di controlli eseguiti dalla Polfer regionale. Nella sola giornata di ieri, 72 agenti hanno controllato ...