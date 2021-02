Ernst Knam | sorprendente retroscena | sapevate che ha preparato la torta nuziale di una celebre coppia?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Un vero mago della pasticceria, considerato il “re” del cioccolato,suche haladi una? Il “Re” del cioccolato è nato in Germania nel 1963 e la passione per i dolci ha origine nella sua infanzia. Studia fin da giovanissimo con grandi maestri e, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Alfonso0070 : RT @ItaliaaTavola: Il Re del cioccolato ha vinto per la 3ª volta il sondaggio di Italia a Tavola, categoria Pasticceri. Ha affrontato i due… - saperesapori : Ernst Knam oltre la pandemia: «Ora è tempo di rimboccarsi le maniche» - Italia a Tavola - lucainge_tweet : Ernst Knam oltre la pandemia: «Ora è tempo di rimboccarsi le maniche» - GnamTasty : RT @ItaliaaTavola: Il Re del cioccolato ha vinto per la 3ª volta il sondaggio di Italia a Tavola, categoria Pasticceri. Ha affrontato i due… - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Ernst Knam oltre la pandemia: «Ora è tempo di rimboccarsi le maniche» -

Ultime Notizie dalla rete : Ernst Knam

Gambero Rosso

In occasione del 12esimo live (con il quale Jovanotti è entrato ufficialmente nella storia ), Radio Italia aveva fatto realizzare una torta dal Maestro. Visualizza questo post su ...Scoop sul matrimonio segreto: 'farà..' In tante nel corso delle varie edizioni di Bake off Italia che l'hanno visto in giuria si sono chieste se il bel Damiano Carrara fosse fidanzato. ...Considerato il "Re" del cioccolato, sorprendente retroscena su Ernst Knam: sapevate che ha preparato la torta nuziale di una celebre coppia?La nuova frontiera della pasticceria italiana è nelle loro mani. Vediamo chi sono alcuni dei migliori giovani da conoscere e di cui provare le creazioni ...