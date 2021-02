Covid, le varianti inglese e brasiliana presenti nelle acque di scarico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le varianti inglese e brasiliana del Covid sono state individuate per la prima volta nelle acque di scarico italiane: la ricerca condotta dall’Iss. Sono state individuate per la prima volta nelle acque di scarico italiane le varianti inglese e brasiliana del SARS-CoV-2. Il risultato è emerso da una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledelsono state individuate per la prima voltadiitaliane: la ricerca condotta dall’Iss. Sono state individuate per la prima voltadiitaliane ledel SARS-CoV-2. Il risultato è emerso da una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione L'articolo proviene da Inews.it.

