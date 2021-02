Nessuna Università italiana è fra le prime 100 del mondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Non ci sono Università italiane tra le prime 100 a livello globale, anche se l'Italia supera tutti per numero di istituti con oltre il 40% degli atenei nei primi 1.000 a livello globale. Più di Francia, Cina e Usa che ne contano meno del 10%. E' quanto emerge dalla ricerca 'L'Italia e la sua reputazione: l'Università', realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e condotta dal Comitato scientifico guidato dal professor Domenico Asprone con Pietro Maffettone, Massimo Rubechi e Vincenzo Alfano. Un'indagine che mostra la tenuta del sistema accademico che, di fronte all'emergenza Covid-19, si è mostrato "resiliente e flessibile", in grado di reagire e aumentare le immatricolazioni, anche grazie all'efficacia delle policy messe in campo a livello istituzionale. La ricerca si è avvalsa dei risultati di una ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Non ci sonoitaliane tra le100 a livello globale, anche se l'Italia supera tutti per numero di istituti con oltre il 40% degli atenei nei primi 1.000 a livello globale. Più di Francia, Cina e Usa che ne contano meno del 10%. E' quanto emerge dalla ricerca 'L'Italia e la sua reputazione: l'', realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e condotta dal Comitato scientifico guidato dal professor Domenico Asprone con Pietro Maffettone, Massimo Rubechi e Vincenzo Alfano. Un'indagine che mostra la tenuta del sistema accademico che, di fronte all'emergenza Covid-19, si è mostrato "resiliente e flessibile", in grado di reagire e aumentare le immatricolazioni, anche grazie all'efficacia delle policy messe in campo a livello istituzionale. La ricerca si è avvalsa dei risultati di una ...

