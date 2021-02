America’s Cup, Ben Ainslie resterà ad Auckland fino ad aprile. Ratcliffe: “Vogliamo più equità” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Coppa America è terminata per Ineos UK, ma di fatto è già iniziata la campagna in vista della prossima edizione. Escludendo Alinghi che nel 2003 vinse al primo tentativo, la storia insegna che, per aggiudicarsi la Vecchia Brocca, è necessario accumulare un importante bagaglio di esperienza. Ai britannici non mancano di certo le risorse economiche per tornare ancora più agguerriti di prima. Peraltro Ben Ainslie lo ha annunciato subito dopo la sconfitta nella Finale di Prada Cup: “Complimenti a Luna Rossa, ma ci rivedremo. Torneremo“. Proprio il Baronetto ha deciso di rimanere ad Auckland per un altro mese e mezzo. I motivi sono molteplici. In primis preferisce evitare di tornare subito nel regime di lockdown che vige nel Regno Unito, anche se la campagna di vaccinazione sta procedendo a gonfie vele. Inoltre, come riporta il portale NZ Herald, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Coppa America è terminata per Ineos UK, ma di fatto è già iniziata la campagna in vista della prossima edizione. Escludendo Alinghi che nel 2003 vinse al primo tentativo, la storia insegna che, per aggiudicarsi la Vecchia Brocca, è necessario accumulare un importante bagaglio di esperienza. Ai britannici non mancano di certo le risorse economiche per tornare ancora più agguerriti di prima. Peraltro Benlo ha annunciato subito dopo la sconfitta nella Finale di Prada Cup: “Complimenti a Luna Rossa, ma ci rivedremo. Torneremo“. Proprio il Baronetto ha deciso di rimanere adper un altro mese e mezzo. I motivi sono molteplici. In primis preferisce evitare di tornare subito nel regime di lockdown che vige nel Regno Unito, anche se la campagna di vaccinazione sta procedendo a gonfie vele. Inoltre, come riporta il portale NZ Herald, il ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - armidmar : Bellissime queste barche, per altri scopi-- Non e' piu' l'America's Cup--- - Gerald_Ashley : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

