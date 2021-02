Chiude ‘Live – Non è la D’Urso’ per bassi ascolti: dalle voci alla reazione della conduttrice (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sono un po’ di notizie da condividere a proposito delle voci del giorno, considerando il fatto che per alcune fonti Chiude ‘Live – Non è la D’Urso’. La nota trasmissione televisiva di Canale 5, che in passato ha creato non poche discussioni per le ospitate soprattutto di personaggi politici come Matteo Salvini, rischia dunque di vivere le ultime puntate, con una sorta di condanna che sarebbe giunta per ascolti ben al di sotto delle aspettative dei vertici aziendali. L’ultima volta che abbiamo parlato di Barbara D’Urso sul nostro sito, come molti ricorderanno, si parlava della sua possibile discesa in politica. Un approfondimento, in quel caso, per chiarire alcuni concetti importanti sul tema. Ora, per quanto concerne le voci secondo cui Chiude ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sono un po’ di notizie da condividere a proposito delledel giorno, considerando il fatto che per alcune fonti– Non è la. La nota trasmissione televisiva di Canale 5, che in passato ha creato non poche discussioni per le ospitate soprattutto di personaggi politici come Matteo Salvini, rischia dunque di vivere le ultime puntate, con una sorta di condanna che sarebbe giunta perben al di sotto delle aspettative dei vertici aziendali. L’ultima volta che abbiamo parlato di Barbara D’Urso sul nostro sito, come molti ricorderanno, si parlavasua possibile discesa in politica. Un approfondimento, in quel caso, per chiarire alcuni concetti importanti sul tema. Ora, per quanto concerne lesecondo cui...

Notiziedi_it : Live Non è la d’Urso chiude in primavera? Mediaset pronta per una drastica decisione - ZeniaConfusa : RT @opificioprugna: Chiude 'Live Non è la D'Urso', crollo in borsa dell'Enel. ( Roberto Anelli @Robinhood086 ) #23febbraio #LiveNoneLadUr… - FascioMerda : Live non è la D'Urso, chiude per bassi ascolti. Primi segnali di uscita dalla pandemia. @BarbaraDursofan @Barbarafanpage @lercionotizie - NardellaIt : RT @Nonha_stata: Live non è la D'Urso chiude per i bassi ascolti e fonda un partitino con cui ricattare il governo. #noneladurso - Namast70961553 : RT @Nonha_stata: Live non è la D'Urso chiude per i bassi ascolti e fonda un partitino con cui ricattare il governo. #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude ‘Live DIRETTA STREAMING – Verona vs Udinese – LIVE Forza Napoli