«Lolita Lobosco»: la nuova fiction con Luisa Ranieri stravince negli ascolti, ma… (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uno slip rosso cade inavvertitamente dal balcone, la portiera smette di passare la scopa sul pianerottolo e lo guarda esterrefatta, pietrificata dall’idea che una donna possa nascondere uno scampolo di stoffa così striminzito sotto la gonna. È questa la scena con la quale si apre Le indagini di Lolita Lobosco, la nuova fiction di Raiuno con Luisa Ranieri che ha stregato il pubblico con un ascolto bulgaro del 31.8% di share lasciando, però, la perplessità in alcuni spettatori non del tutto convinti da alcune semplificazioni viste durante la puntata, come la rappresentazione stessa della protagonista che, a leggere i romanzi di Gabriella Genisi ai quali la fiction è ispirata, viene descritta proprio così: «Una poliziotta con la quinta di reggiseno, il tacco dodici, single e con una squadra di maschi da domare». Il marcatore preferenziale della serie, più che lo sviluppo della trama e del giallo da risolvere, è infatti legato proprio alla persona di Luisa Ranieri, alle gambe, alle curve, alla bocca incorniciata da un rossetto vistoso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uno slip rosso cade inavvertitamente dal balcone, la portiera smette di passare la scopa sul pianerottolo e lo guarda esterrefatta, pietrificata dall’idea che una donna possa nascondere uno scampolo di stoffa così striminzito sotto la gonna. È questa la scena con la quale si apre Le indagini di Lolita Lobosco, la nuova fiction di Raiuno con Luisa Ranieri che ha stregato il pubblico con un ascolto bulgaro del 31.8% di share lasciando, però, la perplessità in alcuni spettatori non del tutto convinti da alcune semplificazioni viste durante la puntata, come la rappresentazione stessa della protagonista che, a leggere i romanzi di Gabriella Genisi ai quali la fiction è ispirata, viene descritta proprio così: «Una poliziotta con la quinta di reggiseno, il tacco dodici, single e con una squadra di maschi da domare». Il marcatore preferenziale della serie, più che lo sviluppo della trama e del giallo da risolvere, è infatti legato proprio alla persona di Luisa Ranieri, alle gambe, alle curve, alla bocca incorniciata da un rossetto vistoso.

