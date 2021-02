Milan | Donato | “La crescita di Romagnoli si è fermata ai 21 anni”

PianetaMilan : .@acmilan, #Donato: 'La crescita di #Romagnoli si è fermata ai 21 anni' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - enzozilioli : @marcovarini @Dario_Donato Infatti ! Possiamo spedire tutti , il Milan c'era prima di loro e ci sarà anche dopo ! - GIUSPEDU : RT @marcovarini: @Dario_Donato Nei giorni scorsi leggevo che Mino vorrebbe ricattare il Milan con lui, sempre nell’ambito dell’affare Gigio… - marcovarini : @Dario_Donato Nei giorni scorsi leggevo che Mino vorrebbe ricattare il Milan con lui, sempre nell’ambito dell’affar… - Mikkimo4 : @Dario_Donato Il Milan lo ha pagato 25+3 e tu lo chiami grosso investimento? Scusa ma certi tweet mi fanno ridere. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donato

Pianeta Milan

... ma l'ennesima prestazione convincente " quella contro il- , per di più condita dal gol, su ... giusto in questi giorni, ha infattial giovane numero 25 delle Aquile un 'campioncino' " ...Commenta per primo L'attaccante delAnte Rebic ha10mila euro per l'ampliamento e la costruzione di una nuova struttura per la riabilitazione e l'educazione dei bambini a Slavonski Brod, in Croazia.. IL RINGRAZIAMENTO - Il ...Il Derby della Madonnina tra Milan ed Inter si giocherà all'insegna della solidarietà: su iniziativa dei City Angels, le tifoserie delle due squadre consegneranno ai volontari dei doni per i bisognosi ...Stesso voto sulle pagine di Tuttosport: 'Prima da titolare e zero tiri'. Le pagelle di Mandzukic: prima da titolare e zero tiri. Il voto più negativo è il 5 de La Gazzetta dello Sport: 'Male proprio, ...