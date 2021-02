Coronavirus, 353 decessi in 24 ore. Aumentano ancora i nuovi contagi (+15.479) mentre calano gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il bollettino del 19 febbraio Nell’ultima giornata sono stati registrati +15.479 casi di Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano +13.762, il giorno prima +12.074. Il totale dei contagiati nel nostro Paese è arrivato a quota 2.780.882. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, i decessi di oggi sono +353 contro i 347 di ieri e i 369 del giorno prima per un totale di 95.235 vittime dall’inizio della pandemia. Si precisa che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, in seguito a una verifica sui dati comunicati nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 decessi. Gli attualmente positivi sono 382.448 (ieri 384.501, -2.053). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+3.724), Emilia-Romagna (+1.821) e Campania (+1.616). La situazione negli ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il bollettino del 19 febbraio Nell’ultima giornata sono stati registrati +15.479 casi diin tutta Italia. Ieri erano +13.762, il giorno prima +12.074. Il totale deiati nel nostro Paese è arrivato a quota 2.780.882. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, idi oggi sono +353 contro i 347 di ieri e i 369 del giorno prima per un totale di 95.235 vittime dall’inizio della pandemia. Si precisa che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, in seguito a una verifica sui dati comunicati nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5. Gli attualmente positivi sono 382.448 (ieri 384.501, -2.053). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+3.724), Emilia-Romagna (+1.821) e Campania (+1.616). La situazione negli ...

